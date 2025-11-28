Правоохоронці перевіряють банківські рахунки учасників справи Міндіча з метою арешту.

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), звернулося до банківських установ із вимогою терміново надати повну інформацію про банківські рахунки та фінансові операції Тимура Міндіча, його родини та великого переліку учасників скандалу «Міндічгейт».

Про це повідомляє UA.News.

Запит у рамках досудового розслідування щодо справи Міндіча, стосується виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт. Банки зобов’язані розкрити таємницю, надавши дані про наявність рахунків, номери, залишки коштів, надходження та списання, призначення платежів, а також дані про контрагентів за період з 19.11.2020 по 19.11.2025 року.

АРМА запитує інформацію не лише про стан рахунків, але й про їхнє додаткове забезпечення та операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта. Окремо запитуються дані щодо професійних учасників ринку капіталу та операцій з торгівлі цінними паперами.

Список осіб, чиї банківські рахунки перевіряє АРМА:

Міндіч Стелла Матвіївна

Міндіч Тимур Михайлович

Цукерман Олександр Давидович

Цукерман Єлизавета Олександрівна

Цукерман Давид Беркович

Цукерман Рита Ізраілівна

Єрошевич Вадим Степанович

Єрошевич Людмила Василівна

Фурсенко Ігор Леонідович

Фурсенко Оксана Миколаївна

Фурсенко Олена Федорівна

Фурсенко Тетяна Петрівна

Фурсенко Олександр Миколайович

Фурсенко Дмитро Ігорович

Фурсенко Роман Ігорович

Фурсенко Катерина Ігорівна

Фурсенко Стелла Ігорівна

Фурсенко Леонід Антонович

Фурсенко Любов Петрівна

Устименко Леся Миколаївна

Устименко Галина Миколаївна

Зоріна Людмила Леонідівна

Базарний Сергій Миколайович

Зоріна Леонід Миколайович

Зоріна Галина Іванівна

Базарний Микола Трохимович

Базарна Лариса Георгіївна

Миронюк Ігор Михайлович

Миронюк Олена Михайлівна

Миронюк Артур Ігорович

Миронюк Алла Ігорівна

Басов Дмитро Миколайович

Басова Наталія Павлівна

Басов Микола Дмитрович

Басов Микола Михайлович

Басова Олександра Іванівна

Козинцев Павло Володимирович

Козинцева Валентина Павлівна

Чернишов Олексій Михайлович

Чернишова Світлана Олександрівна

Чернишов Михайло Олексійович

Чернишов Михайло Анатолійович

Чернишов Олена Іванівна

Бєлоусов Олександр Андрійович

Бєлоусова Катерина Тимофіївна

Галущенко Герман Валерійович

Богданова Ольга Ігорівна

Галущенко Максим Германович

Галущенко Вероніка Германівна

Галущенко Світлана Германівна

Галущенко Валерій Миколайович

Галущенко Алла Вікторівна

Погорецький Юрій Нестерович

Богданова Людмила Олексіївна

Котін Петро Борисович

Котіна Наталія Миколаївна

Якоб Хартмут

Якоб Оксана Володимирівна

Якоб Катерина Хартмутівна

Якоб Олександра Хартмутівна

Фортонюк Володимир Іванович

Фортонюк Ольга Костянтинівна

