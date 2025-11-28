Фіолетовий дим піднявся над ракетним полігоном під Оренбургом, повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Над містом Ясний в Оренбурзькій області, де знаходиться однойменна пускова база, піднялася хмара фіолетового диму. Перед цим було чути вибух.

Як стверджують місцеві жителі, причиною став невдалий запуск ракети – вона вибухнула у повітрі.

Евакуювати жителів Ясного не будуть, повідомили Урал56.Ру в ЄДДС. Там заявили, що погрози мешканцям начебто немає. З решти питань там порекомендували звернутися до Міноборони.

Офіційних коментарів від влади не надходило.

У Ясному знаходиться космодром та база ракетних військ. Це одна 11 точок на території РФ, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі й оснащених ядерними боєголовками.

Про подію повідомляють і українські моніторингові канали.