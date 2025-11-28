В Україні після війни буде декілька мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій 27 листопада, пише Кореспондент.

“За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя”, – зазначила вона.

Свириденко анонсувала, що Міністерство ветеранів разом з громадськими організаціями проведе обговорення з Мінохорони здоров’я та Мінекономіки пропозиції у сферах медицини та працевлаштування.

Прем’єрка також додала, що уряд візьме у роботу питання доступу до складання водійських іспитів для ветеранів з інвалідністю після навчання у безбар’єрних автошколах, до цього залучать Міністерство внутрішніх справ.