Підсумки роботи щодо адміністрування у 2025 році підбила на брифінгу начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко.

Розпочинаючи зустріч, Галина Боненко нагадала, що Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема додано поняття мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ) та особливості його нарахування.

Суть зобов’язання полягає в тому, що кожна особа, яка володіє чи користується сільгоспугіддями (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування), повинна сплатити за рік до бюджету певну мінімальну суму податку на доходи фізичних осіб.

Визначення загального МПЗ фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності/користування.

Разом з цим, фахівчиня зазначила, що відповідно до підпункту 69.15 пункту 69 підрозділу ХХ Кодексу не нараховується та не сплачується загальне МПЗ за земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях.

Також, згідно з пунктом 381.2 статті 381 Кодексу МПЗ не визначається для земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

У ході заходу акцентовано увагу, що відповідно до пункту 74 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу при визначенні МПЗ у період з 01 січня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, сума МПЗ, визначена відповідно до підпункту 38-1.1.1 і 38-1.1.2 статті 38-1 Кодексу, не може становити менше 700 гривень з 1 гектара, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше 50 відсотків, – 1400 гривень з 1 гектара. Дія цього пункту не поширюється на земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях можливих бойових дій, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Галина Боненко повідомила, що станом на 17.11.2025 на Миколаївщині налічується понад 269 тис. земельних ділянок, щодо яких проводилася аналітична робота з метою формування податкових повідомлень – рішень з МПЗ для 146,8 тис. фізичних осіб. За результатами проведеної аналітичної роботи, понад 49 тис. платників звільнено від нарахування МПЗ у зв’язку з тим, що у 2024 році їх земельні ділянки знаходилися в зоні активних бойових дій чи на окупованих територіях, або були передані в оренду.

Податкові повідомлення – рішення з мінімального податкового зобов’язання сформовано для 89,6 тис. фізичних осіб на загальну суму 694,3 млн гривень. Нині до бюджетів уже надійшло майже 82,3 млн гривень.

Фахівчиня звернула увагу, що у разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов’язанням, такий платник податку має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.

На завершення брифінгу платникам рекомендовано для отримання необхідної податкової інформації користуватись електронними сервісами ДПС, зокрема сервісом «Електронний кабінет платника» (далі – Електронний кабінет) (http://cabinet.tax.gov.ua/) та мобільним застосунком «Моя податкова».

Податківиця наголосила на перевагах спілкування платників з податковою службою в дистанційному форматі. Для здійснення листування з контролюючим органом через Електронний кабінет необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:

J1391602 – для юридичних осіб;

F1391602 – для фізичних осіб.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Головне управління ДПС у Миколаївській області вкотре звертається до платників:

Обирайте сучасний електронний формат взаємодії – економте час та ресурси!