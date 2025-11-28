Повідомлення про те, що на одному з кладовищ Миколаєва виявлено невідомого чоловіка без ознак життя, надійшло до поліції 27 листопада.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи, оперативники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління та обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за участі аналітиків управління кримінального аналізу правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 38-річний мешканець сусідньої області. Під час огляду тіла потерпілого криміналісти виявили ушкодження голови.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 39-річний миколаївець. Напередодні вдень під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант завдав потерпілому ударів по голові. Не надавши знайомому допомогу, дочекався ночі та на візку вивіз його на територію цвинтаря, розташованого неподалік від місця скоєння злочину, де чоловік і помер.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Згідно з інкримінованою статтею, чоловіку загрожує до десяти років ув`язнення.

Днями суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

