У ніч на 23 листопада під час патрулювання у Південноукраїнську правоохоронці помітили бригаду швидкої медичної допомоги та чоловіка без ознак життя.

На місці події поліцейські зʼясували, що загиблим є поліцейський управління поліції охорони, який перебував поза службою.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час проведення першочергових заходів правоохоронці відділення поліції №3 Вознесенського райуправління зʼясували, що між потерпілим та зловмисником виникла сварка, під час якої той завдав удар правоохоронцю, а після втік. Від отриманих травм 22-річний поліцейський помер на місці події.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло потерпілого направили на проведення судово-медичної експертизи.

У ході низки слідчих та розшукових дій, а також за допомогою аналітиків кримінального аналізу, поліцейські встановили особу зловмисника та місце його знаходження. Слідчі поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



