Оперативники карного розшуку затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік заманив військового під виглядом продажу авто.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За даними поліції, про зникнення воїна до поліції звернулася його мати – чоловік поїхав купувати старий автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв’язок.

Згодом тіло захисника знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. На ньому виявили вогнепальне поранення.

“Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини”, – пише Нєбитов.

Підозрюваний уже мав кримінальне минуле – у 2017 році його притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тепер, за даними поліції, він використав зброю для розбійного нападу та вбивства.