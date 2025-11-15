Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вступ України до Європейського Союзу можливий на початку 2030-х років, якщо країна впорається з корупцією та дотримуватиметься процедур. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

Хоча Угорщина блокує прогрес у цій справі, але Україна вже має статус кандидата- наголосив Сікорський.

За його словами, для вступу до ЄС важливо дотримання прозорості та виконання усіх необхідних процедур.

Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур- пояснив він.

Сікорський також оцінив перебіг війни в Україні. На його думку, президент росії володимир путін не витримає ще трьох років, особливо з огляду на підтримку України з боку західних країн, включно з коштами із заморожених російських активів.

Україна зараз виробляє близько половини дронів і ракет у себе. путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що він має другу армію світу, а він вже 10 років воює в Донбасі. Я б не назвав це перемогою- підсумував міністр.