Ізраїль вдарив по столиці Лівану Бейруту, ціллю був начальник штабу «Хезболли» Хайтам Алі Табатабаї.

Про це з посиланням на «12 канал» повідомляє Zn.ua.

Табатабаї є другим за рангом лідером терористичної організації.

Відомо лише, що Ізраїль повідомив США перед тим, як завдати удару.

Згодом армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію у Бейруті начальник штабу «Хезболли» Хайтама Алі Табатабаї та показала відео удару.

“Хезболла” підтвердила загибель свого військового керівника Хайтама Алі Табатабаї в результаті ізраїльського удару.

У свою чергу ХАМАС оголосив про вихід з угоди про припинення вогню з Ізраїлем у Ґазі і заявив, що знову «готовий до боротьби», пише The Jerusalem Post.

Заява прозвучала після нещодавнього авіаудару Ізраїлю, внаслідок якого загинув високопоставлений командир ХАМАС. Угруповання назвало цей удар порушенням перемир’я, укладеного за посередництва США.

«Угода закінчилася, і ХАМАС готовий до боротьби. Ґаза не буде ще одним Ліваном», — повідомили джерела у ХАМАС, додавши, що припинення вогню має бути взаємним.

Ізраїльські військові, у свою чергу, заявили, що удар був спрямований проти озброєного чоловіка, який перетнув територію, що контролюється Ізраїлем, через гуманітарний коридор та відкрив вогонь по військових, що Ізраїль розцінив як «відверте порушення» угоди про припинення вогню.