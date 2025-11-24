За твердженням кремлівського ідеолога Дугіна, Україна буде російською “повністю максимум за 2 роки” і “жодного суверенітету” не буде.

Дугін зазначив, що план американського лідера Дональда Трампа “викликав великі сумніви”, а після залучення до нього Києва та європейських представників “стане очевидно неприйнятним” для РФ. П

ро це кремлівський ідеолог написав на своєму каналі у Telegram.

Дугін заявив, що ніякого суверенітету України “не буде і близько”, оскільки українці “не вміють ним користуватися”.

Путінський ідеолог також стверджує, що наразі нібито ведеться розробка іншого плану — “інтеграції українського суспільства” у РФ.

“Наскільки мені відомо, повним ходом йде робота над детальним планом інтеграції українського суспільства до єдиного простору Російського світу. Ведеться робота над підручниками, екстреними програмами з масового лікування, психічної реабілітації”, — заявив Дугін.