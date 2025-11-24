Найвисокогірніший курорт України, комплекс “Драгобрат”, розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря, виставили на продаж за 2 750 000 доларів або ж майже 117 мільйонів гривень.

Йдеться про продаж корпоративних прав ТОВ “Драгобрат”. Відповідне оголошення оприлюднили 18 листопада на платформі OLX.

“Продаж корпоративних прав ТОВ “ДРАГОБРАТ”, — йдеться у тексті оголошення.

Оголошена вартість — 116 234 855 гривень за чинним курсом, передає Фокус.

Скриншот | оголошення про продаж комплексу “Драгобрат”

В оголошенні також вказано, що свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га належить ТОВ “Драгобрат”.

Публікація також містить перелік об’єктів на території гірськолижного комплексу. Туди входять будівлі: адміністративна споруда з кав’ярнею, житлові котеджі, готель на 33 номери, сауна з басейном, ангар для ремонту техніки тощо. Окрім того, перелічено кілька канатно-буксирувальних доріг, пункт прокату лиж та сноубордів, а також інженерні споруди та технічні засоби.

Варто зауважити, що комплекс “Драгобрат” вже продавали у 2010 році, як повідомляло видання “Закарпаття онлайн”. Тодішній власник, полтавський бізнесмен Юрій Бідний, заявляв про продаж інфраструктури комплексу за ціною 6 мільйонів доларів.

