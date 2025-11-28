У Європейській комісії на прохання Радіо Свобода прокоментували повідомлення про обшуки антикорупційних органів України в голови Офісу президента Андрія Єрмака, заявивши, що в ЄК підтримують боротьбу з корупцією.

«Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ і САП. Наша позиція – добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання. Дозвольте мені наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права», – цитує кореспондентка Радіо Свобода відповідь речника Єврокомісії Гійома Мерсьє.

За його словами, комісія продовжуватиме «уважно стежити за ситуацією».

Про те, в якій справі відбуваються обшуки, і який статус в голови Офісу президента, поки офіційно не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела пише, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака

Єрмак підтвердив обшуки у нього вдома