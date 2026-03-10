Верховна Рада України 10 березня прийняла Закон України “Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях” (реєстр. №0367).

Про це повідомляють у пресслужбі Апарату ВР України, передає Інше ТВ.

Метою акта є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання згоди України на обов’язковість для неї Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Конвенція є одним із засадничих міжнародних інструментів у сфері запобігання та протидії корупції, що встановлює високі антикорупційні стандарти, необхідні для наближення України до членства в Європейському Союзі.

Приєднання до Конвенції демонструє прагнення України до імплементації у національне законодавство важливих міжнародних стандартів у боротьбі з корупцією.

Конвенція встановлює вимогу до сторін вживати необхідних заходів для криміналізації умисної пропозиції, обіцянки або надання будь-якої неправомірної матеріальної чи іншої вигоди безпосередньо або через посередників іноземній посадовій особі для неї самої чи третьої особи з тим, щоб вона вчинила дії або утрималася від їх вчинення у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків з метою одержання або збереження ділової чи іншої неправомірної вигоди у здійсненні міжнародних ділових операцій.

Також Конвенція передбачає запровадження в національному законодавстві відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадових осіб та встановлення належного і суворого покарання за такі правопорушення.

