Під ударами були столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

-На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам загиблих у Київській області.

Цієї ночі ворог атакував і залізницю.

-На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Напередодні вночі у Криворізькому районі росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.

Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух.