Зять президента Трампа намагається залучити 5 мільярдів доларів або більше від іноземних урядів та інших осіб для своєї приватної інвестиційної компанії. Джаред Кушнер, один з головних переговірників уряду США на Близькому Сході, намагається залучити більше коштів для своєї приватної інвестиційної фірми від урядів регіону.

Про це повідомляє The New York Times

Кушнер, зять президента Трампа, останніми тижнями спілкувався з потенційними інвесторами щодо залучення 5 мільярдів доларів або більше для своєї інвестиційної фірми Affinity Partners, за словами п’яти осіб, обізнаних з переговорами, яким не було дозволено публічно говорити про обговорення.

В рамках зусиль зі збору коштів представники Affinity вже зустрілися з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії, який інвестує кошти від величезних нафтових запасів королівства, повідомили двоє осіб, поінформованих про переговори. PIF очолює кронпринц Мухаммед бін Салман, який встановив тісні зв’язки з паном Кушнером та адміністрацією Трампа.

PIF, який вже є найбільшим і найпершим інвестором Affinity, інвестував 2 мільярди доларів невдовзі після закінчення першої адміністрації Трампа.

Як частина цієї угоди, саудівцям має бути надано першочерговий шанс інвестувати під час будь-яких наступних спроб Affinity залучити кошти, заявили ці два джерела. Очікується, що інші близькосхідні суверенні фонди, які раніше інвестували в Affinity, включаючи фонди Об’єднаних Арабських Еміратів та Катару, також будуть попрошені про більше коштів, повідомили джерела.

Очікується, що збір коштів паном Кушнером триватиме більшу частину цього року.

Ці зусилля демонструють розмиття меж між державною службою та прагненням приватного прибутку під час другого терміну пана Трампа. Лише кілька тижнів тому, на посаді «мирного посланця» пана Трампа, пан Кушнер зустрівся в Женеві з міністром закордонних справ Ірану. Бомбардування Ірану США та Ізраїлем розпочалося невдовзі після того, як ці зустрічі завершилися без угоди щодо ядерної програми Ірану.

45-річний пан Кушнер також очолював успішні зусилля адміністрації Трампа щодо вилучення заручників з Гази та вів переговори між Росією та Україною у спробі припинити їхню війну.

У січні пан Кушнер відвідав Давос, Швейцарія, у складі офіційної делегації США на Всесвітньому економічному форумі, де він представив план адміністрації Трампа щодо «Нової Гази».

Під час перебування в Давосі Кушнер також обговорював свої плани щодо залучення мільярдів нових інвестицій для Affinity на приватних зустрічах з міжнародними бізнес-лідерами, повідомили два джерела, обізнані з цими розмовами.

Зовсім недавно, у грудні 2024 року, пан Кушнер припустив, що не шукатиме більше грошей для Affinity протягом другого терміну пана Трампа. Того місяця він сказав подкастеру Патріку О’Шонессі, що «превентивно спробує уникнути будь-яких конфліктів».

«Нам не потрібно залучати капітал протягом наступних чотирьох років», – додав пан Кушнер.

Схоже, що ситуація змінилася. У матеріалах, наданих потенційним інвесторам цього року та переглянутих The New York Times, Affinity зазначила, що понад три чверті з приблизно 5 мільярдів доларів, які вона залучила з моменту свого заснування, вже були витрачені на інвестиції в такі компанії, як Phoenix Financial, ізраїльський страховик, та Revolut, стартап у сфері фінансових технологій.

Попередні внутрішні прогнози Affinity свідчать про те, що з моменту свого заснування у 2021 році вона заробила приблизно 25 відсотків прибутку, як показують документи.

Нащадок відомої родини ріелторів, пан Кушнер є відносно новачком у сфері приватного капіталу, галузі, де гігантські інвестори купують частину або всі компанії та намагаються покращити бізнес, перш ніж продати його.

Коли він заснував Affinity, що базується в Маямі, він сильно спирався на свої урядові контакти. Під час першої адміністрації Трампа пан Кушнер був старшим радником свого тестя, часто супроводжуючи його у поїздках для зустрічей з іноземними чиновниками.

Окрім приблизно 2 мільярдів доларів із фонду Саудівської Аравії, він накопичив сотні мільйонів доларів з інших регіонів. Це викликало обурення з боку урядових наглядових груп — скарги, які пан Кушнер часто публічно відкидав, закликаючи критиків визначити конкретний конфлікт інтересів.

Цього тижня ліва правозахисна група «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні» звернулася у публічному листі до Білого дому з проханням, щоб на пана Кушнера поширювалися правила розкриття фінансової інформації, подібні до інших державних службовців.