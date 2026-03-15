15 березня близько 05:00 поблизу с. Червона Хвиля Куп’янського району військові рф завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автівці екстреної медичної допомоги, що рухалася дорогою.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора України, внаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади отримав поранення, його госпіталізовано.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

