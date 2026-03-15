Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для проходу.

У інтерв’ю MS NOW він наголосив, що вона закрита лише для танкерів і кораблів, які належать ворогам Ірану та їхнім союзникам, передає ZN.ua.

«Протока не закрита для всіх, вона закрита лише для американських, ізраїльських та подібних суден і танкерів, а для інших немає обмежень», — зауважив міністр.

Арагчі зазначив, що багато суден обирають не проходити через протоку через власні безпекові побоювання, і це не стосується Ірану. Водночас він додав, що багато танкерів і кораблів продовжують проходити через Ормузьку протоку, і вона не закрита.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп знову заявив, що переміг Іран, але сподівається на кораблі інших країн для захисту Ормузької протоки