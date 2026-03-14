Трамп вважає, що країни, які постраждали через нафтову кризу, самі повинні подбати про себе і направити свої кораблі для розблокування Ормузької протоки.

Про це він написав у своїй соцмережі.

“Багато країн, особливо ті, які постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, разом зі Сполученими Штатами Америки надсилатимуть військові кораблі, щоб забезпечити відкритість та безпеку протоки. Ми вже знищили 100% військового потенціалу Ірану, але їм легко надіслати один-два безпілотники, скинути міну або доставити ракету близької дальності кудись вздовж або в цьому водному шляху, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки. Сподіваємося, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, які постраждали від цього штучного обмеження, надішлють кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не становила загрози з боку повністю обезголовленої країни. Тим часом Сполучені Штати бомбардуватимуть берегову лінію до човнів і постійно стрілятимуть по іранських човнах і кораблях з води. Так чи інакше, ми скоро зробимо Ормузьку протоку ВІДКРИТОЮ, БЕЗПЕЧНОЮ та ВІЛЬНОЮ! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП”.

Нагадаємо, що Пентагон відмовився супроводжувати танкери з нафтою в Ормузькій протоці – бо небезпечно.