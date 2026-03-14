Європейська Комісія ухвалила рішення про відкриття ринку для постачання з України нещеплених рослин для посадки вишні звичайної, вишні сизої та їхніх гібридів.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Документ офіційно дозволяє ввезення на територію Європейського Союзу рослин віком до двох років без листя. Рішення стало результатом підготовки технічного досьє, яке пройшло оцінку ризиків у Європейській Комісії. Для здійснення торгівлі кожен вантаж має відповідати фітосанітарним вимогам і супроводжуватися відповідним сертифікатом.

«Український бізнес отримує нові можливості — але разом із ними й новий рівень відповідальності», — наголошують у Держпродспоживслужбі.

Окрему увагу приділено сертифікації вишні звичайної. Для її повноцінного експорту Україна ще має подати запит на визнання еквівалентності системи сертифікації згідно з європейськими директивами. Невідповідність фітосанітарним нормам країни-імпортера залишається підставою для відмови у видачі дозволів на вивіз продукції.

Як повідомляло ІншеТВ, Лютневі морози на Миколаївщині пошкодили квіткові бруньки абрикосів та вишні. Що з грушами та яблунями