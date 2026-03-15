Лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні 1770 ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних.

Про це 15 березня повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, що постачаються до Росії в обхід санкцій. Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати. Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя», – зазначено в президентському повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні було знешкоджено 90 з 97 ворожих БпЛА