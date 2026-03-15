Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії, а також паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанії, що причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії «Комета» (їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста й громади). Зокрема, і ті підприємства, які залучені до виробництва ракетного комплексу «Орєшнік».

Також у цьому списку компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво «шахедів» у Росії. Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів «шахедів», що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

«Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Ще одне санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС ще на пів року продовжив індивідуальні санкції проти росії