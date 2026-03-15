П’ятеро червонокнижних лісових котів, яких врятували від загибелі, оселилися в Нацпарку «Тузівські лимани» на Одещині.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

Сім місяців тому пятьох кошенят знайшли біля загиблої матері, вони ще були сліпими. Протягом цього часу їх виходжували та готували до самостійного життя на Станції юннатів в Ізмаїлі. Реабілітація була складною: віддані своїй справі фахівці зробили все можливе, щоб кошенята підросли здоровими та, головне, не звикли до людей.

«Кілька днів тому ми перевезли підрослих котів з Ізмаїла на територію нацпарку і випустили на волю. Ділянка, обрана для їхнього проживання, є стратегічно важливою: тут багата кормова база (безліч гризунів), пролягає міграційний шлях птахів, а головне — тут немає людей, яких ці обережні хижаки так бояться. Тепер кошенята адаптуватимуться до життя без опіки, але в місці, де на них чекає достаток їжі та найцінніше — свобода у дикій природі», – зазначив Іван Русєв і висловив від імені Нацпарку щиру подяку керівнику Станції юннатів Людмилі Філобок, яка разом із командою виконала величезну та виснажливу роботу.

