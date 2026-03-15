У межах зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е “Противник” та 73Е6 “Пароль” у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф” поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Водночас встановлено, що в результаті ураження 10 березня 2026 року радіолокаційного комплексу “Валдай” у районі Приморського (ТОТ АР Крим) підтверджено його значне пошкодження.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів, зазначають в Генштабі.

