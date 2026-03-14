За останні два місяці монобільшість у парламенті переживає одну з найглибших криз за всю каденцію. Керівництву фракції «Слуга народу» дедалі складніше збирати голоси за важливі законопроєкти – зокрема ті, що є зобов’язаннями перед міжнародними партнерами та необхідні для наповнення бюджету. В інтерв’ю Forbes Ukraine перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець ключовою причиною називає розслідування НАБУ і САП щодо п’ятьох депутатів, яких підозрюють у нібито отриманні неправомірної вигоди за голосування. За його словами, це посіяло страх серед частини депутатів фракції. Як на це реагує НАБУ.

Андрій Мотовиловець, 43, – перший заступник очільника фракції «Слуга народу». Його ключові обов’язки – формування порядку денного Ради та збір голосів за важливі законопроєкти.

З початку року це завдання під знаком питання: зібрати голоси навіть за закони, які є зобовʼязанням перед ключовими донорами – Міжнародним валютним фондом (МВФ) чи Європейським союзом – фактично неможливо. Яскравий приклад – законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, від якого залежить подальше фінансування бюджету, набрав 168 голосів з 226 потрібних.

Мотовиловець вважає головною причиною страх депутатів перед антикорупційними органами. Підстави для цього є – пʼять депутатів з початку року вже мають підозри від НАБУ та САП. За даними антикорорганів, депутати отримували від $2000 до $20 000 за місяць за певні голосування. Зафіксовані епізоди почалися ще до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, йдеться у відповіді бюро на запит Forbes Ukraine.

Крім того, у межах цієї справи на допит викликали 17 депутатів від монобільшості, каже Мотовиловець. У відповіді НАБУ сказано, що їхня кількість більша, а депутати проходять у справі як свідки, але розслідування триває.

Тож чи є вихід із парламентської кризи та які її наслідки для бюджету і не тільки?

Парламент у середу не ухвалив закон про оподаткування цифрових платформ, який є однією з умов отримання фінансування за програмою МВФ. У чому причина небажання депутатів ухвалювати надважливий закон? І чи можна вже казати про кризу в парламенті?

Ключова проблема – фракція «Слуга народу» втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон. Робити це стало важко після підозр НАБУ й САП п’ятьом депутатам від «Слуги народу».

Разом із цим на допит було викликано чимало голів парламентських комітетів та інших депутатів. Очевидно, після цього знайти достатню кількість голосів у парламенті навіть під важливі закони неможливо. Ми отримали ідеальний шторм у фракції «Слуга народу».

Хоча цей документ підтримує бізнес і до одержання підозр нардепами зібрати голоси на нього не було проблемою.

Ви сказали про ядро «Слуги народу». Скільки нардепів до нього входило і якою ситуація є зараз?

Раніше міг розраховувати на 180 депутатів від «Слуги народу». Нині ядро фракції складається зі 111 депутатів.

Яку кількість депутатів уже викликали на допити?

17 депутатів.

Ви також були на допиті?

Ні, але були інші члени керівництва фракції.

Тобто ви натякаєте, що неспроможність нардепів проголосувати за важливі закони пов’язана зі страхом перед антикорупційними органами?

Майже на всіх допитах лунали питання: «А як ви збираєте голоси? Як ви голосуєте? Чи змінюєте ви точку зору депутата, який не хоче підтримувати такий закон?»

В обвинувачувальному акті чітко сказано, що голосування нібито «за вказівкою» здійснювалося за законопроєкти щодо Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду.

Результат, коли зараз намагався пояснити депутатам перед голосуванням, що певний закон затверджено, приміром, Світовим банком, там є фінансування, яке вкрай потрібне для бюджету. Мені кажуть: «Ми це почули. Вибач, але ні».

Звісно, я не маю права давати оцінку роботі антикорупційного органа. Вдячний за багато справ, які НАБУ довело до суду. Втім, щодо кількох є питання. Для мене дуже болючі питання – це справа ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, ексзаступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та екскерівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Питання – чи є у цих кейсах втрати для держави та чи є там корупція? Вищий антикорупційний суд має сказати своє слово. Але його дії мають наслідки.

Коментар НАБУ. У Кримінальному кодексі України немає і не може бути відповідальності за суть голосування. Але є відповідальність за отримання неправомірної вигоди посадовцями. При цьому ці законопроєкти стосувалися широкого кола питань – від реформ до ініціатив, вигідних певним групам. Підставами для підозр є достатні докази отримання коштів.

Тобто ваша версія, що підозри нардепам заблокували роботу Ради?

Нині ситуація складається так, що ми не можемо голосувати за наші зобовʼязання. Фракція «Слуга народу» – моя родина, і стан зараз такий: утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні.

Були важкі розмови з міністром фінансів: немає розуміння, як без фінансування за Ukraine Facility та від МВФ виконати дохідну частину бюджету, яка складається переважно з донорського фінансування. Це призведе до того, що розхідну частину також не буде виконано.

Коли настане момент, що в бюджеті не буде грошей на соціальні видатки чи армію?

Армія пріоритетна, на неї гроші будуть. Решту видатків – від доріг до соціальних виплат – може бути зупинено.

Наскільки це короткострокова перспектива?

Будь-який вказаний місяць зараз викличе великий суспільний резонанс. На сьогодні бюджет виконується. Водночас зламаний парламент має величезний вплив на уряд і в подальшому матиме вплив на виконання бюджету.

Окрім цифрових платформ у нас є низка інших більш дискусійних норм, які ми маємо запровадити. Зокрема – сплата ПДВ ФОПами після досягнення певного ліміту доходу. Чи є розуміння, як провести через парламент ці норми?

Зобовʼязання вже взято. Далі питання дискусії у парламенті. Щодо закону про ФОПів можемо обговорювати на рівні парламенту та уряду, з якої суми сплачуватиметься податок: з 1 млн грн, 3 млн грн, 4 млн грн?

Ця дискусія можлива виключно після того, як буде розвʼязано поточну проблему, бо наразі депутатами керує страх.

Хочемо відверто поговорити з антикорупційними органами щодо цього питання. Сподіваємося, що найближчим часом така комунікація відбудеться. Бо зараз це «залізний аргумент» для парламентарів утримуватися від голосувань під страхом підозри.

Поки що це не можна зняти жодним компромісним лімітом ПДВ для ФОП. Не думаю, що сам зміст законопроєкту став би перешкодою для його ухвалення, якби не загальна атмосфера у Раді.

Коментар НАБУ. Офіційно інформації щодо зустрічі не надходило. Не дуже розуміємо мету такої зустрічі. Якщо мета – намагатися вплинути на НАБУ і САП, щоб ми не робили свою роботу, тоді це, попри всю повагу до парламентарів, марна трата часу.

Історія з відкатом законопроєкту про САП та НАБУ, здається, також вплинула на парламент. Бо очевидно: депутати, які підтримали законопроєкт і за кілька днів уже голосували за його скасування, отримали більшу частину негативу, хоча не були архітекторами цієї ідеї. Чи не є це також фактором сьогоднішніх проблем?

Тоді всі визнали помилку, почули думку суспільства, виправили ситуацію у максимально швидкі строки та пішли працювати далі. Після цього Рада проголосувала вже низку законопроєктів без особливих проблем.

Потрібно розуміти, як під час війни працює парламент. Там немає політичних гасел. Я не приходжу на погоджувальну раду й не кажу: «Ось, дивіться, це програма президента чи «Слуги народу», і я хочу її виконати».

Здебільшого Рада має швидко реагувати на військові чи ринкові виклики. Або виконувати зобовʼязання у рамках міжнародних донорських програм, як-то меморандум з МВФ, ЄС чи Ukraine Facility. Цей парламент виконав кілька програм МВФ, ми були справді надійними партнерами і плануємо ними залишатися.

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк каже, що в Раді панують настрої нібито про потребу перезавантажень в уряді. Наскільки це відповідає дійсності?

Жодного питання про зміну уряду у фракції «Слуга народу» немає. Ба більше, це питання не порушується і серед інших фракцій та груп. Ми вдячні урядовцям за ту роботу, яку вони проводять.

Зараз у нас складна ситуація з пальним, і потенційно уряд може вжити певних дій – і тут теж знадобиться підтримка парламенту, аби реагувати на такі виклики.

Майже рік курсує інформація про те, що десятки депутатів готові скласти мандат. Чи змінилися ці настрої? Наскільки ми близькі до ще більшої кризи в парламенті та фактично втрати його працездатності?

Так, приблизно 40 депутатів. Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати.