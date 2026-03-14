Останні новини про бажання десятків нардепів скласти повноваження, а також про те, що керівникам фракції більшості все важче організувати голосування за важливі закони, змусило спікера парламента Руслана Стефанчука застерегти суспільство від небезпечного нерозуміння справжніх наслідків хвилі нерозбірних звинувачень на адресу парламентарів.

-Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади, діє виключно в межах і в спосіб, передбачені Конституцією.

У суспільстві завжди була і буде критика політиків — це нормальний демократичний процес. Але є межа між критикою і цілеспрямованою дискредитацією інституції.

На жаль, за роки незалежності в Україні сформувалася певна культура «хейту депутата», яка останнім часом набирає катастрофічного характеру.

Кількість маніпулятивних докорів, дискредитаційної критики, некоректних висловлювань, звинувачень у всіх смертних гріхах, персональних образ, що лунають у бік народних депутатів, подекуди переходить межі здорового глузду та пристойності.

Але я хочу нагадати, що це саме ті народні депутати, переважна більшість з яких 24 лютого 2022 року, в умовах повної невідомості та прямої загрози столиці, зібралися у центрі Києва, аби виконати свій конституційний обовʼязок та забезпечити безперебійне управління державою.

Це саме ті народні депутати, які після подання заявки до Європейського Союзу ухвалили всі необхідні закони, щоб Україна якнайшвидше набула статусу країни-кандидата, а після цього відкрила перемовини про своє членство в ЄС.

Це саме ті народні депутати, які своїм голосуванням виконали головні міжнародні вимоги, аби Україна отримала необхідні фінанси від партнерів та втримала економічну стабільність під час війни.

Не будемо лукавити: є народні депутати, до яких мають питання органи правопорядку. Але і тут хочу нагадати, що це стало можливим тільки після того, як у 2019 році саме цей склад парламенту добровільно зняв з себе депутатську недоторканність і перестав бути членом «елітного парламентського клубу».

Проте зняття недоторканності не скасовує базового принципу права — презумпції невинуватості. Ніщо не дає права будь-кому вішати на людину ярлик злочинця, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Тому я закликаю всіх, і особливо представників окремих державних органів, утриматися від гучних заяв, що порушують презумпцію невинуватості та завдають шкоди репутації Верховної Ради України як інституції, – написав Стефанчук.