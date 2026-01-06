Лідери ключових країн Європи, а також Данії виступили зі спільною позицією щодо долі Гренландії, данської території, після нових заяв президента США про бажання контролювати острів.

Як повідомляє “Європейська правда”, текст заяви опублікували в офіційному X уряду Данії.

До європейської заяви щодо Гренландії приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Іспанії Педро Санчес, прем’єр Британії Кір Стармер і данська прем’єрка Метте Фредеріксен.

Вони зазначили, що безпека в Арктиці залишається пріоритетним питанням для Європи.

“НАТО чітко просигналізував, що Арктичний регіон – пріоритет, і європейські союзники активізували свої зусилля. Ми і багато інших союзників збільшили присутність, діяльність та інвестиції, щоб підтримувати безпеку в Арктиці і стримувати суперників. Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО”, – зазначають лідери.

Вони акцентували, що забезпечувати безпеку у регіоні потрібно колективними зусиллями, у тому числі в межах НАТО – до якого входять і США, “з дотриманням принципів Статуту ООН, у тому числі щодо суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів”.

“Це універсальні принципи, і ми не поступимося у захисті цих принципів. США – ключовий партнер у цих зусиллях, як країна-член НАТО та країна, що також має оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року… Гренландія належить її народу. Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати щодо питань, які стосуються Данії та Гренландії”, – зазначили лідери.

