Представники бізнесу Миколаївщини у складний для нашої країни час продовжують підтримувати економічну стабільність України, сумлінно сплачуючи до бюджету податкові платежі.

Як повідомив у своєму коментарі начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у 2025 році до зведеного бюджету від платників Миколаївщини надійшло понад 28 млрд грн податків і зборів, що на 22,7 відс., або на 5,2 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

За словами посадовця, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено 16,6 млрд грн, що на 25,6 відс., або на 3,4 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Серед основних бюджетоформуючих платежів державного бюджету лідирують податок з доходів фізичних осіб – 8,7 млрд грн, податок на додану вартість – 3,5 млрд грн та військовий збір – 3,1 млрд гривень.

До місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло майже 11,5 млрд грн, що на 1,8 млрд більше, ніж у 2024 році. Найбільше сплачено податку на доходи з фізичних осіб – 7,7 млрд грн, єдиного податку – 1,9 млрд грн, плати за землю – 1,2 млрд гривень.

Крім того, до пенсійного і соціальних фондів перераховано 17,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 18,8 відс., або на 2,7 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Також очільник відомства нагадав, що для платників, які відповідають визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діють особливі процедури податкового адміністрування. Як доєднатися до переліку таких платників можна дізнатися за посиланням: https://tpd.tax.gov.ua.

Валерій Політило зазначив, що податкова служба області і надалі залишатиметься відкритою до співпраці, надаючи всебічну підтримку кожному платнику. Ми прагнемо, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Завдяки створенню сучасного безбар’єрного простору, використанню електронних сервісів та професійній роботі фахівців, громадяни та бізнес отримують можливість оперативно вирішувати податкові питання без зайвих складнощів.

Так, для оперативного отримання консультацій з податкових питань платники податків можуть звернутися до Офісу податкових консультантів, який діє на базі Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Разом з цим, отримати податкові роз’яснення також можна за телефонами «гарячих ліній»: https://mk.tax.gov.ua/kontakti/, або направити свої запитання на електронну скриньку Комунікаційної податкової платформи Головного управління ДПС у Миколаївській області:mk.ikc@tax.gov.ua.

Валерій Політило: Миколаївщина вкотре доводить, що навіть у складний час бізнес здатен працювати результативно й робити свій внесок у розвиток країни. За кожною цифрою податкових надходжень – реальна підтримка військових, соціальних програм і функціонування держави. Дякую відповідальному бізнесу, який працює в надзвичайно складних умовах, але продовжує підтримувати державу сплатою податків. Усі сплачені вами податки та збори – це фінансовий захист нашої країни. Спільними зусиллями ми збережемо економічну стійкість країни. Разом ми обов’язково переможемо.

Головне управління ДПС у Миколаївській області