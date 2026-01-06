Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 січня, прибув до Франції, де заплановано перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди.

Але перша зустріч була з президентом Франції Емманюєлем Макроном, поінформував у своїх соцмережах український Президент, передає Інше ТВ.

«Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба.

Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном говорили саме про це – про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії. Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки.

Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати. Дякую за цю зустріч», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна прагне миру. Але сили своєї нікому не віддасть, – Зеленський (ВІДЕО)