На Покровському напрямку серед російських військових фіксують різке падіння мотивації командного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух “АТЕШ”.

Партизани з’ясували, що офіцери ЗС РФ у підрозділах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади масово подають рапорти з проханням про переведення в тил або на менш активні ділянки фронту.

За їхніми даними, командування намагається утримати офіцерів на позиціях шляхом тиску – погрожує дисциплінарними стягненнями, пониженням у посаді та блокуванням подальшої кар’єри. Також офіцерів жорстко звинувачують у втраті позицій підлеглими та вимагають звітувати про “стабільну обстановку”, якої фактично немає.

Крім того, російських командирів змушують підписувати документи, що не відповідають реальній ситуації на фронті.

У “АТЕШ” зазначають, що більшість офіцерів деморалізовані, погано орієнтуються в місцевості та сприймають службу на Покровському напрямку як небезпечне заслання. Вони постійно побоюються ударів Сил оборони України, дій партизанів, а також витоку інформації про їхні командні пункти та маршрути пересування.

Напрямок залишається одним із найважливіших на сході України через стратегічне значення населеного пункту та логістики. Останніми тижнями російські війська посилили тиск, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

В угрупованні військ «Схід» раніше повідомляли про зростання кількості штурмів із активним залученням піхоти та артилерії. Водночас Сили оборони утримують позиції, завдають противнику втрат і не допускають його просування.