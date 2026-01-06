З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління мо рф у районі населеного пункту Нея (Костромська область, рф).

«Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється. За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення», – зазначають в Генштабі ЗСУ.

100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС рф. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.

Крім цього, в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі “Гєркон Плюс” у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області рф. Ціль уражено. Зафіксовано вибухи. Виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Також завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах:

Покровськ, Донецька область, Україна;

Валєтовка, Курська область, рф;

Грайворон, Бєлгородська область, рф.

У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

Генштаб додав, що уражено й радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області рф. Ціль уражено. Втрати уточнюються.

Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, Дрони успішно атакували 100 арсенал ГРАУ у Костромській області рф (ВІДЕО)