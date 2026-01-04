Про це повідомляє The Atlantic, посилаючись на телефонну розмову з Трампом.

Сьогодні вранці в телефонному інтерв’ю президент Дональд Трамп висловив не надто завуальовану погрозу новому лідеру Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що «якщо вона не зробить те, що правильно, то заплатить дуже велику ціну, ймовірно, більшу, ніж Мадуро», маючи на увазі Ніколаса Мадуро, який зараз перебуває у тюремній камері Нью-Йорка, пише видання.

Трамп чітко дав зрозуміти, що не потерпить того, що він назвав зухвалою відмовою Родрігес від збройного втручання США, яке призвело до захоплення Мадуро.

“Під час нашої розмови Трамп, який щойно прибув до свого гольф-клубу у Вест-Палм-Біч, був явно у гарному настрої та підтвердив мені, що Венесуела може бути не останньою країною, яка зазнає американського втручання. «Нам потрібна Гренландія, безумовно», – сказав він, описуючи острів – частину Данії, союзника НАТО – як «оточений російськими та китайськими кораблями». А обговорюючи майбутнє Венесуели, він чітко заявив про відхід від своєї попередньої неприязні до зміни режиму та державотворення, відкинувши занепокоєння багатьох у своїй базі MAGA. «Знаєте, відбудова там і зміна режиму, як завгодно це називайте, це краще, ніж те, що у вас є зараз. Гірше вже не буде», – сказав він.

Суворий тон, який він прийняв до Родрігес, контрастував із похвалою, яку він висловив їй учора, через кілька годин після того, як американські військові напали на Каракас і захопили Мадуро та його дружину Сілію Флорес для кримінального переслідування. Трамп заявив на прес-конференції після нападу, що Родрігес приватно висловила готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами, які, за словами Трампа, тимчасово «керуватимуть» її країною”, пише The Atlantic.