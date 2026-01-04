Внаслідок зіткнення автомобілів у Миколаєві травмувались двоє водіїв – поліцейські встановлюють обставини ДТП

Сьогодні, 04 січня, приблизно о 17:00 у районі будинку 152 по вулиці Троїцькій сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volksvagen Touareg, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, та Chevrolet Aveo, під керуванням 27-річного водія.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водії обох автівок отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх медики госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: (095) 456 05 08 або на спецлінію 102.