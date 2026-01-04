Європейська комісія очікує на значне зростання кількості депортацій з Євросоюзу за 2025 рік.

Про це повідомив комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, передає LRT.lt.

“Рівень депортацій зріс з 19 відсотків у 2023 році до 27 відсотків за перші три квартали 2025 року. Це означає, що ми очікуємо досягнення найвищого рівня депортацій з 2019 року у 2025 році”, – сказав Бруннер, наголосивши, що “цього далеко недостатньо”.

Єврокомісар зазначив, що 27 держав-членів ЄС зможуть застосовувати цю процедуру “ще ефективніше” після реалізації законодавчих пропозицій Єврокомісії на початку 2025 року. Європейський парламент та країни ЄС нещодавно погодили заходи, що включають створення центрів для біженців у так званих безпечних третіх країнах.

Для подальшого скорочення нелегальної міграції єврокомісар минулого року представив плани щодо збільшення кількості депортацій та створення нової “Єдиної європейської системи повернення”, нагадує Welt am Sonntag.

Згідно з планом, пільги для мігрантів, які відмовляються співпрацювати, будуть значно скорочені. Якщо влада вважатиме, що людина, якій відмовлено у наданні притулку, може втекти, її можна буде затримати на строк до 24 місяців до депортації. Мігрантів-злочинців пропонується дозволити затримувати на невизначений термін до висилки з країни.

Крім того, незабаром держави-члени почнуть взаємно визнавати рішення про депортацію, і ті, кому було відмовлено у наданні притулку, не зможуть уникнути депортації, виїхавши до іншої держави ЄС.

Вперше ЄС також затвердив загальний перелік безпечних країн походження. Це має прискорити депортацію людей до Єгипту, Марокко, Тунісу, Індії, Косова, Бангладеш та Колумбії. Для прохачів притулку з цих країн передбачаються прискорені процедури, зокрема безпосередньо на кордонах чи транзитних зонах. Кандидати на вступ до ЄС також загалом вважаються безпечними країнами, якщо вони не беруть участі у війнах або у них відсутні серйозні порушення прав людини.

