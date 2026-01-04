Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проект рішення уряду про передачу 21 автомобіля, конфіскованого у п’яних водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Зокрема планується передати Україні і 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Про це повідомляє Delfi, передає Інше ТВ.

Транспортні засоби призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської клінічної багатопрофільної залізничної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Автомобілі були виготовлені в період з 2000 по 2019 рік. Одним із призначених для України транспортних засобів є позашляховик класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску.

Їхня попередня ринкова ціна, за якою Державне агентство забезпечення могло б реалізувати ці транспортні засоби, становить близько 74 600 євро.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Як повідомляло Інше ТВ, з 15 лютого 2024 року у Латвії почали конфісковувати на користь України автівки на російських номерах. Але не всі