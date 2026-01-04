У мережі активізувалася шахрайська схема від імені поштових сервісів.

Про це поінформував Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Українцям надходять фейкові SMS-повідомлення з невідомого номера про нібито затримку посилки через неправильну адресу. У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки.

Насправді, як попереджає Кіберполіція, це шахрайство. Ці посилання ведуть на фішингові сайти, які контролюють злодії. Перехід за цими посиланнями може призвести до втрати коштів або викрадення персональних даних.

У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте свої персональні й платіжні дані на невідомих ресурсах. Перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах поштових сервісів.

