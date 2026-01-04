Станом на 9 ранку 4 січня ліквідація наслідків ворожого дронового обстрілу триває.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

«Наразі електропостачання в постраждалому районі подається в режимі 2 години світло є/6 годин немає.

Локальні погодинні графіки діятимуть, поки ми не зможемо відновити пошкоджене ворогом обладнання. Фахівці АТ “Миколаївобленерго” працюють цілодобово, аби це сталося якнайшвидше.

Дякуємо нашим споживачам, хто з розумінням та терплячістю сприймає ситуацію та підтримує енергетиків», – мовиться в повідомленні «Миколаївобленерго».

Як повідомляло Інше ТВ, вчора ворог атакував передмістя Миколаєва дронами, Очаків – ракетами