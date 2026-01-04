3 січня та в ніч проти 4-го на території Миколаївщини зареєстровано 5 пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих дронових атак.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, ворог атакував Веснянську територіальну громаду ударними дронами, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

У м. Очаків через обстріл виникла пожежа газової труби споживчого газопроводу низького тиску на території приватного домоволодіння. Пожежу площею 0,5 кв. м загасили місцеві вогнеборці.

Одна пожежа зареєстрована в житловому секторі, де загинула жінка. Епізод стався у с. Виноградівка Інгульської територіальної громади Баштанського району. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло жінки 1978 р.н. Пожежу ліквідували площею 10 кв. м.

В інших двох епізодах горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій території у Первомайському районі та у м. Миколаєві загальною площею понад 2 га.

Причини пожеж, які не пов’язані із ворожими обстрілами, наразі встановлюються.

Загалом від ДСНС залучались 34 співробітники, 9 спецавтомобілів, допомагали у гасінні відділення місцевої пожежної охорони “Тридуби”.

