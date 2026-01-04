Експерти використовують штучний інтелект (ШІ), щоб допомогти відновити безцінну фреску художника раннього Відродження Чімабуе, яка була роздроблена на десятки тисяч фрагментів, коли землетруси спустошили базиліку 13-го століття в центральній Італії майже 30 років тому.

Проект відродив надії на повне відновлення шедевра, який прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала символом національної гордості.

Про це пише The Art Newspaper, передає Інше ТВ.

Базиліка Сан-Франческо в Ассізі, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, була серйозно пошкоджена, коли два потужні землетруси магнітудою 5,7 та 6,0 сталися один за одним у 1997 році, в результаті чого загинули чотири людини та був пошкоджений цикл фресок Джотто, що зображують життя Святого Франциска. Серед найбільш постраждалих робіт була фреска Чімабуе, що прикрашала склепінчасту стелю, що складалася з чотирьох вигнутих трикутних секцій, кожна з яких зображує одного з євангелістів — святих Івана, Луку, Матвія та Марка — на тлі архітектурних сцен, позначених як Азія, Греція, Юдея та Італія (тут написано архаїчною формою «Італія»).

У статті у Facebook у 2019 році, за три роки до того, як стати прем’єр-міністром, Мелоні зазначила: «За століття до національної єдності італійський художник зобразив нашу батьківщину таким чином, з написом «Італія»».

Три з чотирьох секцій, ті, що зображують святих Івана, Луку та Марка, були розбиті на відносно великі шматки, але значною мірою придатні для реконструкції, що дозволило реставраторам зібрати їх докупи. Четверта секція, що зображує святого Матвія, повністю обвалилася, залишивши величезний отвір у склепінні, і розпалася приблизно на 120 000 крихітних фрагментів. Кожен фрагмент був ретельно зібраний, відсканований та каталогізований. Вигнута панель нейтрального кольору тепер заповнює порожнечу в стелі, а згодом було прикріплено лише приблизно 30 фрагментів.

Зараз спільний проєкт, очолюваний Національною галереєю Умбрії в Перуджі, яка офіційно співпрацювала з охоронцями базиліки протягом останнього десятиліття, та інженерним відділом Університету Перуджі, має на меті визначити, чи може штучний інтелект допомогти реконструювати зруйновану частину.

Команда, до складу якої входять посадовці Soprintendenza, відділу охорони пам’яток Міністерства культури, також працює з фотографією стелі високої роздільної здатності, зробленою незадовго до землетрусу 1997 року. «Ідея полягає в тому, щоб побачити, чи можемо ми якимось чином знайти спосіб зібрати докупи цю величезну кількість фрагментів на основі їхньої форми та кольору», – розповів The Art Newspaper Костантіно Д’Ораціо, директор Національної галереї Умбрії.

За словами Д’Ораціо, ідея виникла у міністра культури Алессандро Джулі, союзника Мелоні, під час візиту до базиліки в червні. Близько 15 співробітників трьох установ зараз проводять техніко-економічне обґрунтування, яке, за словами Д’Ораціо, має тривати щонайменше шість місяців. Він зазначає, що ще зарано говорити про те, чи можна адаптувати існуючі інструменти штучного інтелекту для цього завдання, чи знадобляться спеціальні технології. За його словами, остаточну відповідальність за реконструкцію роботи нестимуть реставратори базиліки.

Тим часом Національна галерея співпрацювала з Ikare, флорентійською фірмою з архітектурної візуалізації, щоб створити відеопроекцію, яка цифровим способом реконструює відсутню частину нейтральної панелі. 5000 євро на проект, за словами Д’Ораціо, було витрачено переважно на оренду проекційного обладнання, встановленого в правому трансепті базиліки.

Стефано Джаннетті, співзасновник Ikare, пояснює, що проекцію було створено за допомогою 3D-рендерингу, створеного на основі фотографії, зробленої до землетрусу. За його словами, це був дуже складний проект, оскільки експертам довелося точно визначити місце, з якого було зроблено фотографію, врахувати кривизну склепіння в дизайні проекції та інтегрувати проекцію зі збереженими кольоровими фрагментами склепіння. «Щоб досягти стабільного результату, мені довелося вмикати та вимикати кольори протягом довгої серії тестів, – каже він. – Ми прагнули не простих світлових ефектів, а відновити відчуття фрески в цілому, в ім’я культурної спадщини».

