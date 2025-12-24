Україна впевнено рухається до глобального технологічного лідерства. Лише за рік ми піднялися одразу на 14 сходинок у рейтингу Government AI Readiness Index 2025 від британського агентства Oxford Insights, повідомили у Мінцифри.
Україна посіла 40-ве місце в глобальному рейтингу зі 195 країн та опинилася серед десятки лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі. За окремими показниками наша країна вже переганяє лідерів рейтингу — США та Велику Британію:
- 99,63% — рекордний показник цифровізації державних сервісів;
- 92,25% — відповідність законодавства міжнародним стандартам.
Окремий вплив на розвиток технологій має defense-кластер. Ми активно інтегруємо цифрові рішення в галузі штучного інтелекту для потреб оборони.
Цей рік став переломним для розвитку ШІ в Україні. Ми створили WINWIN AI Center of Excellence, і це дало свій результат. Всього за 9 місяців:
- На порталі Дія запрацював Дія.AI — перший у світі національний AI-асистент з державних послуг.
- Стартувала робота над українською великою мовною моделлю та інфраструктурою AI Factory.
- Запрацював Sandbox для розробки ШІ та блокчейн-продуктів.
- ШІ вже інтегрується в Мрію, Дію, проекти екосистеми Мінцифри та державні процеси.
Попереду — ще більше. Презентуємо Стратегію розвитку ШІ до 2030 року, запустимо AI-асистента в застосунку Дія та представимо національну мовну модель. Наша місія — увійти в трійку світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в державний сектор.