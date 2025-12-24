У січні – листопаді 2025 року до державного бюджету забезпечено 2,7 млрд грн військового збору, що у 3,1 рази, або майже на 1,9 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило. Питома вага військового збору в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,3 відсотка.

Очільник податкової служби Миколаївщини зазначив, що платники податків Миколаївщини активно підтримують Збройні Сили України, сумлінно та прозоро сплачуючи військовий збір. А стабільне надходження до бюджету військового збору свідчить про ефективність вжитих заходів з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати, а також про відповідальність та патріотизм платників, які сумлінно виконують свій конституційний обов’язок щодо сплати податків до бюджету, у т.ч. і військового збору.

Валерій Політило нагадав, що військовий збір є загальнодержавним податком, який сплачується фізичними особами – резидентами, що отримують доходи як в Україні, так і за її межами, податковими агентами, а також фізичними особами – нерезидентами, які отримують доходи в Україні.

Водночас, податківець зазначив, що самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби.

До речі, з 01 січня 2025 року усі підприємці є платниками військового збору. Зокрема, платники І та ІІ групи оподаткування сплачують військовий збір у розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень на місяць. У свою чергу, для ІІІ групи оподаткування розмір військового збору до сплати становить 1 відсоток від отриманого доходу.

Військовий збір – це внесок кожного офіційно працюючого українця у підтримку Збройних Сил України. Дякуємо платникам за фінансову підтримку українського війська! – підсумував сказане Валерій Політило.