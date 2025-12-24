Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють вже другий місяць, налічує 20 пунктів. Втім, крім базового документу є також і окремі додатки по напрямкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами.

Тож, наразі обговорюється драфт мирного плану – політичного документу між Україною, США, Європою і “рускімі”. За словами Зеленського, в 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи.

Крім самого мирного плану є такі документи:

тристоронній документ щодо гарантій безпеки – Україна, США і Європа,

двосторонній документ – гарантії безпеки для України від США.

дорожня карта процвітання України – пропрацьований з США документ щодо відновлення та економічного розвитку, містить бачення розвитку до 2040 року.

Мирний план для України: що в 20 пунктах

Підтвердження суверенітету України. Передбачається беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність ЗСУ – на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ вторгнеться в Україну – буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії – гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні – гарантії безпеки вступлять в силу. Також було доповнення про компенсацію для США за гарантії, зараз це викреслено. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Зокрема країни коаліції охочих можуть долучатися до гарантій безпеки. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Членство в ЄС для України – частина гарантій безпеки, ми хочемо закріпити дату вступу. Передбачає міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції, включатиме, зокрема: фонд розвитку для інвестування, розвиток газової інфраструктури, реконструкцію територій, видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета – залучення 800 мільярдів доларів. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Позиція Америки – вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією. Без’ядерний статус України. ЗАЕС. Компроміс з цього питання не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і “рускімі” – три сторони отримують дивіденди. США пропонують “33% на 33% на 33%”. І американці – головний менеджер. Компромісна пропозиція України: ЗАЕС експлуатується спільно США і Україна – 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. При цьому ЗАЕС, Енергодар та Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані. Україна та РФ зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Території. Найскладніший пункт. Пропонувалось так – В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.



Позиція України. Як пояснив Зеленський, РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс – вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на “стоїмо, де стоїмо”, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. При цьому, Зеленський зазначив, що США хочуть референдум, але, за його словами, на голосування слід буде виносити весь документ, а не окреме питання. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включаючи дітей та політв’язнів, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням Трампа. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Також передбачається, що Україна винесе угоду на ратифікацію парламенту та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення. Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом.

Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобовʼязань. Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.