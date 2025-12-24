Кутя вважається однією з найбільш символічних різдвяних страв, і саме мак багато в чому відповідає за її смак і текстуру.

Але навіть за ідеальних пропорцій пшениці, меду та сухофруктів результат може розчарувати — якщо припуститися помилок під час підготовки маку. Таких помилок всього дві, але вони здатні повністю зіпсувати страву, пише NV.

Золоте правило № 1 — використовуйте тільки свіжий мак

Старий мак майже завжди дає виражену гіркоту. Її неможливо приховати ні медом, ні родзинками, ні горіхами. Ба більше, неприємний присмак відчуватиметься вже з першої ложки і «перетягне» на себе весь смак куті. Тому перед покупкою важливо звертати увагу на аромат і термін зберігання: якісний мак пахне нейтрально, без затхлих або прогірклих нот.

Золоте правило № 2 — мак обов’язково потрібно правильно підготувати

Використовувати сухий мак безпосередньо — головна помилка. Щоб він став ніжним і ароматним, а не нагадував пісок на зубах, необхідна повноцінна обробка:

мак замочують у гарячій воді,

воду повністю зливають,

потім проварюють мак у свіжій воді,

знову зливають рідину

і тільки після цього розтирають у макітрі або пробивають блендером.

Правильний орієнтир — поява білого «молочка». Саме в цей момент насіння розкривається, виділяє олії та стає м’яким, насиченим за смаком і ароматом.

Бонус: така обробка не тільки покращує текстуру, а й практично повністю прибирає гіркоту, навіть якщо мак виявився не ідеальної якості.

У результаті кутя виходить гармонійною: мак не хрумтить, не перебиває смак, а навпаки — робить страву ніжною, насиченою і по-справжньому святковою.

Кутя з пшениці з маком та сухофруктами: рецепт без довгого варіння від Клопотенка

Без куті важко уявити святковий Святвечір чи Різдво. Зазвичай її готують заздалегідь: зерно, мак і мед — усе можна підготувати за день-два до свята, а перед подачею лише змішати інгредієнти.

Пшеницю не потрібно замочувати на ніч! Зовсім! Зерно достатньо просто помити та поставити варитися на повільному вогні. І вже через 30-40 хвилин після закипання пшениця буде готова. Проте якщо ви хочете, щоб зернята добряче розварились, не були такими пружними, або навіть полускались, то варіть довше – годину чи півтори. Але, все одно, не замочуйте. А ще, на другий день кутя завжди смачніша.

Інгредiєнти:

Пшениця 300 г

Вода 4 стакани

Масло вершкове 82% 50 г

Олія соняшникова рафінована 2 ст. л.

Мед 3 ст. л.

Мак 2 ст. л.

Волоські горіхи 50 г

Курага 100 г

Родзинки 50 г

Лимон 1 шт.

Корінь імбиру свіжий 1 ст. л.

Приготування

Помийте 250-300 г пшениці й залийте 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин до готовності. Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, якщо готуєте щедру кутю, або 2 ст. л. соняшникової олії, якщо пісну. Так смак буде більш насиченим і збалансованим.

Наріжте 100 г помитої чи / та розпареної кураги невеликими кубиками. Додайте в пшеницю з маслом чи олією подрібнену курагу і 50 г родзинок. Потім всипте 2 ст. л маку та 1 см натертого на дрібній тертці кореня імбиру. Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці. Додайте в нашу кутю з пшениці 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Видавіть 1-2 ст. л. лимонного соку, влийте його в кутю і знову перемішайте. Залиште страву мінімум на 2 години, щоб настоялася. А вже після цього можна її насипати у красиву миску і ставити у центр святкового стола.

Рецепт куті з шоколадом і цукатами: до Різдва і не тільки

Зазвичай до різдвяної куті додають сухофрукти і мед, та ця святкова страва чудово смакуватиме також з поєднанням цукатів і шоколаду.

Інгредiєнти:

Пшениця 400 г

Апельсинові цукати 100 г

Шоколад 150 г

Мак 50 г

Родзинки 50 г

Волоські горіхи 100 г

Приготування

Пшеницю добре промити, залити гарячою водою, варити на повільному вогні до м’якості, орієнтовно 45 хвилин. Потім приготуйте мак. Для цього обсмажте горіхи до золотистого кольору та підготуйте мак. Для цього його промийте під проточною водою, залийте окропом і залиште на годину. Потім перетріть на м’ясорубці або в кухонному комбайні. Також можна потовкти мак у ступці, але це потребує часу. Подрібнювати зернятка потрібно до появи білого молочка. Готовий розтертий та запарений мак можна придбати і вже готовий.

Тоді змішайте з пшеницею мак, горіхи, родзинки, цукати, мед. Потім треба дати куті трохи прохолонути і додайте шоколад невеличкими шматочками. І все, чудо-кутя для вашого оновленого різдвяного столу готова.

Рецепт куті з перловки: проста альтернатива класиці

Цей рецепт традиційної святкової страви підійде тим, хто не знайшов у магазині пшеницю з якої найчастіше варять кутю.

Кутю зазвичай варять з пшениці, але багато хто варіює з рецептом. Як варіант, спробуйте приготувати страву з перловки. Результат точно здивує усю ваші сім’ю та гостей. Спробуйте і переконайтесь, що перлова каша також додасть заряд бадьорості і святкового настрою.

Перловка досить корисна. Ячмінь відрізняє високий вміст розчинної клітковини, зокрема, бета-глюкану, що зумовлює «шмарклисту консистенцію» перловки та легке пригорання «ячки», а також знижує ризик низки хронічних хвороб, як-от атеросклероз, діабет другого типу та ожиріння. Ячмінь має високий вміст вітамін групи В, окрім фолату, а також заліза, магнію, фосфору та селену. Нешліфований подрібнений ячмінь кращий за шліфовану «перловку», адже в ньому залишаються зародок і нерозчинна клітковина, та й готувати простіше. Але перловка теж досить корисна. Ячмінь відрізняє високий вміст розчинної клітковини, зокрема, бета-глюкану, що зумовлює «шмарклисту консистенцію» перловки та легке пригорання «ячки», а також знижує ризик низки хронічних хвороб, як-от атеросклероз, діабет ІІ типу та ожиріння.

Інгредiєнти:

Крупа перлова 1 стакан

Мак за смаком

Мед 100 г

Волоські горіхи ½ стакани

Приготування

Замочіть перловку в холодній воді протягом години, потім злийте воду, залийте двома склянками води і відправте варитися на 45 хвилин або годину до готовності.

Обсмажте горіхи до золотистого кольору та підготуйте мак. Для цього його промийте під проточною водою, залийте окропом і залиште на годину. Потім додайте цукор за смаком (або не додавайте зовсім, у куті і без того буде мед), і перетріть на м’ясорубці або в кухонному комбайні. Також можна потовкти мак у ступці, але це потребує часу. Подрібнювати зернятка потрібно до появи білого молочка. Готовий розтертий та запарений мак можна придбати і вже готовий.

Змішайте все, додайте мед і подавайте до столу. Смачного!