Про підозрілі плями на морському березі спочатку повідомили місцеві пабліки.

Море викидає на сушу качок, які не можуть рухатися, одесити намагаються їх рятувати і жаліються, що оперативні служби міста не відповідають – бо було ще рано.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що у районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

-Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали представники Державної екологічної інспекції; КП «Узбережжя»; КУ «Рятувально-водолазна служба»; Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

