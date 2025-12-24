Як повідомляло вчора ІншеТВ, Трамп оголосив про початок створення “Золотого флоту” США “класу Трампа” (ФОТО)

Defense Express розповідає, про що йдеться.

Лінкори класу Trump матимуть 128 пускових для крилатих та зенітних ракет, 12 для морських Dark Eagle, справжній рейкотрон та шість бойових лазерів, а також вартість більшу за атомний авіаносець Gerald R. Ford.

Військово-морські сили США мають озброїтись кораблями абсолютного нового класу, який названий на честь поточного американського президента – Trump і це мають бути “лінкори”. Публічну презентацію проєкту провів сам Трамп у своєму маєтку Мар-а-Лаго, за участю міністра оборони, міністра військово-морських сил та держсекретаря.

Це мають бути дійсно великі кораблі, довжиною 256-268 метрів, з водотонажністю понад 35 тисяч тонн та екіпажем у 650-850 осіб. Головним озброєнням цих лінкорів Trump мають стати 128 вертикальний шахт Mk41, які використовуються для запуску крилатих та зенітних ракет, а також 12 пускових шахт CPS для запуску гіперзвукових ракет IRCPS (морська версія Dark Eagle).

На додачу до цього корабель буде оснащено одним рейкотроном з потужністю 32 МДж, двома 127-мм артилерійськими системами з високошвидкісними снарядами HVP (Hypervelocity Projectile), двома лазерами потужністю 300 або 600 кВт. Також за окремо зазначено наявність двох ЗРК RAM, чотирьох 30-мм систем, чотирьох додаткових лазерів ODIN та двох неназваних протидронових систем. Попри велику кількість високоенергетичних систем лінкор не планують робити атомним.

Також авторитетний U.S. Naval Institute, який і оприлюднив ці доволі точні характеристики проєкту лінкорів Trump, дізнався й орієнтовну вартість побудови одного такого корабля. За їх інформацією мова йде про 10-15 млрд доларів за один, залежно від фінальної конфігурації.

І з боку Defense Express зазначимо, що це означає, що лінкор Trump цілком може бути дорожчим за новітній атомний авіаносець Gerald R. Ford. Вартість побудови цього корабля – 12,8 млрд доларів, без урахування вартості розробки у 4,7 млрд доларів.

Водночас у першочергових планах ВМС США отримати два лінкори Trump, з можливим поєтапним розширенням до 10 та навіть 20-25 кораблів. І звісно чим більше буде побудовано кораблів тим менша вартість одного буде за рахунок серійності, але якщо зараз мова йде про два лінкори, то їх вартість у оголошеному розмірі цілком можлива.

Зокрема варто враховувати, що у ці кораблі буде встановлене все найновіше озброєння, яке лише можливо. І наразі проєкт лінкорів Trump за своєю амбіційністю дуже сильно нагадує есмінці Zumwalt, проєкт яких повністю провалився. Попри план побудувати до 32 одиниць було побудовано лише три із загальними витратами у понад 22-23 млрд доларів разом із розробкою.

Також цей проєкт, як повідомляє видання, повністю замінює та остаточно припиняє розробку есмінців DDG(X). До цього ВМС США зарізали фрегати Constellation й скасували замовлення. Водночас очікуване тоді проголошення курсу на морські дрони океанічного класу так і не сталось, а замість цього оголошено про лінкори класу Trump.