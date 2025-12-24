23 грудня та в ніч проти 24-го на території Миколаївщини зареєстровано 8 пожеж, дві з яких виникли в Миколаївському районі внаслідок ворожих дронових атак.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Чорноморка Чорноморської громади ворог поцілив по школі — в результаті загорілась її покрівля. Пожежу загасили на незначній площі до прибуття підрозділу ДСНС. У с. Парутине Куцурубської громади від обстрілу горів будиночок на території бази відпочинку. Пожежу площею 50 кв. м загасили місцеві вогнеборці.

Ще чотири пожежі зареєстровані в житловому секторі — на одній загинув чоловік. Епізод стався у м. Миколаєві — у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні непритомного чоловіка та винесли його на свіже повітря. Медики на місці проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося. Пожежу ліквідували площею 3 кв. м.

Крім цього, горів житловий будинок у м. Новий Буг Новобузької громади Баштанського району. Займання ліквідовано власником до прибуття вогнеборців на незначній площі. У Миколаєві палав будинок, який не експлуатується, на площі 30 кв. м та приватний будинок на площі 2 кв. м.

Також у Миколаївському районі вчора горіли автомобіль ВАЗ 2103 у с. Чорноморка Чорноморської громади на площі 2 кв. м та сміття на відкритій території у с. Калинівка Воскресенської громади.

Причини пожеж, які не пов’язані із ворожими обстрілами, наразі встановлюються.

Загалом від ДСНС минулої доби залучались 36 співробітників, 9 спецавтомобілів, допомагали у гасінні відділення місцевої пожежної охорони с. Пересадівка.

Як повідомляло Інше ТВ, За позаминулу добу на Миколаївщині зареєстровано 6 пожеж (ФОТО)