Путін розповів про «атаку» України на його резиденцію, і Трамп був обурений, – повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, У РФ заявили, що українські дрони атакували резиденцію Путіна, і що тепер переговорну позицію вони переглянуть і вдарять у відповідь.

Росіяни придумали фейкову історію, щоб відмовитись від миру, – Зеленський про “атаку на резиденцію Путіна”

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков навів подробиці про зміст телефонної розмови між Дональдом Трампом і Путіним. Стало відомо, що Трамп і його радники поінформували Путіна про підсумки перемовин із Володимиром Зеленським. А Путін пожалівся Трампу на «атаку» Києвом безпілотниками на свою резиденцію у Новгородській області. Путін заявив Трампу, що “терористичні дії Києва щодо атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді, і що позицію РФ буде переглянуто”.

Трамп нібито сказав: “Дякую Богу, що не дав Києву «Томагавки»”, і що він навіть не міг припустити «такі божевільні дії». Трамп також заявив, що атака БПЛА на резиденцію Путіна вплине на американські підходи у роботі із Зеленським.