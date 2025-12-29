Підсумовуючи рік, що минає, начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило наголосив, що завдяки сумлінності платників податків, проведенню якісного адміністрування, оперативному спілкуванню з платниками, податківці області завершують рік з позитивними показниками.

За оперативними даними станом на 29.12.2025 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 27,8 млрд грн податкових платежів. З них 11,3 млрд грн спрямовані до місцевих бюджетів області, майже 16,5 млрд грн – до державного бюджету, ще 17,1 млрд грн становить єдиний внесок до Пенсійного фонду України.

Це свідчить про те, що представники бізнесу, незважаючи на воєнний стан, відповідально ставляться до сплати податків, працюють легально та виплачують найманим працівникам офіційну зарплату. Сьогодні кожен має розуміти, що задекларована праця – це шлях до вільної, незалежної, економічно сильної держави. Завдяки легалізації ринку праці, створенню нових робочих місць бюджети усіх рівнів протягом року отримували належні суми податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору, – зазначив Валерій Політило.

Посадовець підкреслив, що важливим напрямком у модернізації податкового адміністрування та покращенні взаємодії між платниками податків є електронні сервіси, які стали символом того, що безбар’єрність можлива не лише у фізичному просторі, а й у цифровому.

ДПС області докладає максимум зусиль для підтримки та створення комфортних умов для ведення бізнесу, надання зручних та доступних сервісів для звітування і сплати податків, таких як Електронний кабінет платника та мобільний застосунок «Моя податкова». Це не просто сервіси для подання декларацій чи перевірки розрахунків із бюджетом. Це простір, де спрощуються процедури, економиться час і створюється впевненість у прозорості взаємодії з державою. Це означає, що людина більше не прив’язана до інспекцій чи робочого графіка установи: послуги доступні завжди й усюди.

Очільник податкової служби Миколаївщини підкреслив, що ДПС у 2025 році продовжувала політику відкритості та прозорості у своїй діяльності, тому співпраця з представниками інститутів громадянського суспільства та бізнес-спільнотою є дієвим механізмом в удосконаленні зовнішніх комунікацій. Під час зустрічей ми маємо можливість відверто обговорювати і вирішувати з бізнесом та громадськістю проблемні питання, пов’язані з наповненням бюджетів, новаціями податкового законодавства тощо.

Разом з цим, керівник ДПС області звернув увагу, що у 2025 році, завдяки проведеним зустрічам з представниками бізнесу, значно скоротилася кількість ризикових платників, а значить і кількість зупинених податкових накладних. Це результат системної роботи. Ми свідомо пішли шляхом спрощення процедур, постійної комунікації з кожним платником. І головне – скоротили кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням податкових накладних. Цьому сприяла і робота Консультаційного центру з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, який діє у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області. Центр дає можливість податківцям виявити проблеми, з якими стикається бізнес, а суб’єктам господарювання вчасно отримувати важливі роз’яснення.

За словами Валерія Політила, податкова служба Миколаївщини відкрита до співпраці та готова не лише контролювати, а й пояснювати, консультувати та підтримувати підприємців. Усі питання та проблеми проговорюємо чесно та відкрито. Саме такий формат дозволяє нам знаходити спільні рішення, щоб оперативно долати усі виклики, особливо в умовах війни.

З вересня цього року у податковій службі Миколаївщини запрацював Офіс податкових консультантів – сервіс нового типу. Це новий формат діяльності ДПС з платниками податків, який створений для надання безоплатних індивідуальних консультацій та допомоги бізнесу і громадянам у розв’язанні податкових питань. Ключовою метою запровадження Офісу податкових консультантів є підвищення податкової грамотності у суспільстві, зменшення кількості податкових спорів та штрафів, а також підвищення рівня добровільної сплати податків та зміцнення довіри до ДПС.

Податківець акцентував увагу, що ДПС Миколаївщини активно розширює безбар’єрні можливості, роблячи взаємодію з платниками зручною та доступною для кожного. Безбар’єрність – це насамперед про те, щоб кожна людина, незалежно від фізичних можливостей, віку чи місця проживання, почувалася частиною суспільства і мала доступ до державних сервісів на рівних умовах.

Посадовець висловив вдячність платникам, які відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків щодо своєчасної сплати податків до бюджету, побажав натхнення, наснаги у веденні бізнесу, витримки та миру. Адже у складних умовах війни бізнес працює, створює робочі місця, підтримує Збройні Сили України, забезпечує життєдіяльність нашого регіону й держави в цілому.

Валерій Політило: Чесному бізнесу у новому році бажаю процвітання, надійних партнерів і вдалих контрактів, розвитку кожній компанії, добробуту кожній родині. Від щирого серця бажаю усім нам перемоги та миру, злагоди і непохитної віри, що ми все подолаємо, адже ми заслуговуємо на свободу та незалежність, на європейське майбутнє, на процвітання та розвиток. Нехай мир і спокій запанують на нашій рідній землі, а Господь береже Україну і кожного з нас! Разом – до Перемоги!