Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 30 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 11:00 – 14:30;

1.2 – 14:30 – 18:00;

2.1 – 11:00 – 14:30;

2.2 – 05:30 – 07:30; 18:00 – 21:30;

3.1 – 14:30 – 18:00;

3.2 – 07:30 – 11:00; 21:30 – 00:00;

4.1 – 14:30 – 18:00;

4.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 20:30;

5.1 – 05:30 – 07:30;

5.2 – 11:00 – 14:30;

6.1 – 07:30 – 11:00; 21:30 – 00:00;

6.2 – 18:00 – 21:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!