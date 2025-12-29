Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

-Жорстокості немає меж: росіяни, ймовірно, вбили 7 цивільних у Покровську! Про це сьогодні мені стало відомо із соцмереж.

Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина.

Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей. В результаті серед убитих ціла родина — подружжя, їхній син, матір жінки! Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого.

Це, ймовірно, трапилося у ніч на 21 грудня, повідомив український уповноважений з прав людини.

-Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! Підкреслю, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Ми добре знаємо: безкарність за подібні дії означає лише одне — їх повторення! Тому потрібно реагувати тут і зараз, – зазначив Лубінець.

Він також звернувся до громадян, які знаходяться поблизу зони бойових дій:

– Будь ласка, не відкладайте рішення — евакуюйтеся вчасно. Я розумію, як складно приймати такі рішення. Але це — шанс зберегти життя. Окрім того, якщо ви не можете додзвонитися на місцеві чи інші гарячі лінії — телефонуйте на гарячу лінію Офісу Омбудсмана: 0800501720. Ми допоможемо знайти рішення.