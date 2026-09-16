Як повідомляло Інше ТВ, росіяни атакували і поїзд Львів-Миколаїв, локомотив пошкоджений – пасажирів до міста довезуть автобусами.

У Миколаївській ОВА пізніше уточнили свою інформацію: поїзд Львів – Миколаїв (№109/110) не був атакований, але був змушений зупинитися на одній зі станцій області та не міг продовжити рух до Миколаєва через атаку на поїзд Київ-Миколаїв. Тому було організовано автобуси, які доставлять пасажирів до Миколаєва.

Нагадаємо, зранку росіяни тричі атакували поїзд Київ-Миколаїв – подробиці рятувальної операції 168-х пасажирів від Миколаївської ОВА